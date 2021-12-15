Браун — о предстоящем бое с Бетербиевым: я точно знаю, как забрать у него титулы

Американский боксёр Маркус Браун поделился ожиданиями от поединка c чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Артуром Бетербиевым, который состоится в ночь на 18 декабря в Монреале (Канада).



«Это момент в жизни, которого я так ждал и теперь готов воспользоваться им. Я точно знаю, что мне нужно предпринять, чтобы забрать у Бетербиева титулы. Именно это я и собираюсь сделать», — приводит слова Брауна boxingnews24.



Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.

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