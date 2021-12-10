Бивол высказался о проблемах организации боя с Бетербиевым
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Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол рассказал о сложностях в организации поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
«Бетербиев сказал, что ему не поступали предложения от нашей команды по поводу объединительного боя? Я тоже могу сказать, что нам не поступали предложения с их стороны. Прогноз на бой Артура с Брауном? Интересный бой, посмотрим. Но думаю, Артур победит», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Напомним, завтра, 11 декабря, Бивол проведёт бой с претендентом Умаром Саламовым. Бойцы встретятся в Екатеринбурге на вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Спортивное шоу будут транслировать Первый канал и DAZN. Ранее Бивол и Саламов прошли процедуру взвешивания.
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