Бивол высказался о проблемах организации боя с Бетербиевым

Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол рассказал о сложностях в организации поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.



«Бетербиев сказал, что ему не поступали предложения от нашей команды по поводу объединительного боя? Я тоже могу сказать, что нам не поступали предложения с их стороны. Прогноз на бой Артура с Брауном? Интересный бой, посмотрим. Но думаю, Артур победит», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Напомним, завтра, 11 декабря, Бивол проведёт бой с претендентом Умаром Саламовым. Бойцы встретятся в Екатеринбурге на вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Спортивное шоу будут транслировать Первый канал и DAZN. Ранее Бивол и Саламов прошли процедуру взвешивания.