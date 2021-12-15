Хабиб готов устраивать боксёрские бои. Харитонов может выйти на ринг с экс-чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о готовности устраивать боксёрские бои в своей лиге.
«Что Джуниор дос Сантос делает на пресс-конференции Eagle FC? Мы работаем над этим, хотим его подписать (смеётся). Он один из лучших нокаутёров в истории UFC. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе. Знаете, что интересно? Это было давно, более 10 лет назад, когда он бился с Кейном Веласкесом. Тогда я даже не тренировался с Кейном, а только-только подписал контракт с UFC. Подписал контракт и посмотрел его бой с Веласкесом. Он так меня расстроил. Кейн был моим любимым бойцом, и он стал чемпионом UFC в супертяжёлом весе. По-прежнему неприятно вспоминать тот поединок из-за поражения Веласкеса. Но они потом ещё пару раз бились. Джуниор — легенда, и, по правде говоря, мы очень хотим его подписать. Не только для ММА, мы ещё и о боксе поговорим.
Правду ли говорю о боксе? Большие промоутеры уже связывались со мной по поводу Спонга и большого шоу с его участием. Может быть, бой против Энтони Джошуа или мексиканца Руиса. Очень интересно. И, например, Джуниор дос Сантос против Харитонова в боксе. Спонг против Джуниора в боксе. Много вариантов. Боксёрские промоушены очень заинтересованы в таком бое. Посмотрим. У нас отличное будущее, много возможностей. Но сначала нужно подписать дос Сантоса, а потом будем говорить о многих вещах», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
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