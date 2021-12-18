Дос Аньос вызвал на бой Диаза, предложив ему одно условие

37-летний бразильский спортсмен смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос вызвал на поединок 36-летнего американца Нейта Диаза.



«Нейт, UFC 270, соглашайся. Если хочешь, мы можем условиться не использовать удары ногами. Я буду боксировать с тобой», — написал дос Аньос в своём «твиттере».



Свой последний бой дос Аньос провёл в ноябре 2020 года, победив представителя США Пола Фелдера раздельным решением судей.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.