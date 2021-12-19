Результаты всех боёв турнира UFC 45 с главным поединком Льюис – Докос
Поделиться
В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразились два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Докос.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.
UFC Вегас 45. Основной кард:
- Деррик Льюис – Крис Докос. Победа Льюиса нокаутом в 1-м раунде.
- Стивен Томпсон – Белал Мухаммад. Победа Мухаммада единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26).
- Аманда Лемос – Анджела Хилл. Победа Лемос раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).
- Рафаэль Ассунсао – Рики Симон. Победа Симона нокаутом во 2-м раунде.
- Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот. Победа Гэмрота техническим нокаутом во 2-м раунде.
- Даррен Элкинс – Каб Свонсон. Победа Свонсона техническим нокаутом в 1-м раунде.
Видео ярких моментов боя Льюис – Дакас доступно на «Чемпионате».
Видео ярких моментов боя Томпсон — Мухаммад доступно на «Чемпионате».
Видео ярких моментов боя Асунсао — Симон доступно на «Чемпионате».
Видео ярких моментов боя Феррейра — Гамрот доступно на «Чемпионате».
Предварительный кард
- Джеральд Мершарт – Дастин Штольцфус. Победа Мершарта удушающим приёмом в 3-м раунде.
- Джастин Тафа – Гарри Хансакер. Победа Тафа техническим нокаутом в 1-м раунде.
- Сиджара Юбэнкс – Мелисса Гатто. Победа Гатто техническим нокаутом в 3-м раунде.
- Чарльз Жорден – Андре Эвелл. Победа Жорден единогласным решением (30-26, 30-27, 29-27).
- Ракель Пеннингтон – Мэйси Чиассон. Победа Пеннингтон удушающим приёмом в 1-м раунде.
- Джош Парисян – Донтэл Майс. Победа Майса техническим нокаутом в 3-м раунде.
- Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес. Победа Лавитта удушающим приёмом во 2-м раунде.
Видео ярких моментов боя Тафа — Хансакер доступно на «Чемпионате».
Видео ярких моментов боя Жорден — Эвелл доступно на «Чемпионате».
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
07:00
-
06:43
-
06:18
-
05:41
-
05:15
-
04:41
-
04:14
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:33
-
00:13
- 18 декабря 2021
-
23:20
-
22:33
-
22:18
-
21:56
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:08
-
20:02
-
18:03
-
17:36
-
17:03
-
16:18
-
15:48
-
15:35
-
14:47
-
14:37
-
13:57
-
13:48
-
13:30
-
12:17
-
12:00
-
11:50
Партнерский контент