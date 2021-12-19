Результаты всех боёв турнира UFC 45 с главным поединком Льюис – Докос

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразились два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Докос.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

UFC Вегас 45. Основной кард:

Деррик Льюис – Крис Докос. Победа Льюиса нокаутом в 1-м раунде.

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад. Победа Мухаммада единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26).

Аманда Лемос – Анджела Хилл. Победа Лемос раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).

Рафаэль Ассунсао – Рики Симон. Победа Симона нокаутом во 2-м раунде.

Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот. Победа Гэмрота техническим нокаутом во 2-м раунде.

Даррен Элкинс – Каб Свонсон. Победа Свонсона техническим нокаутом в 1-м раунде.

Видео ярких моментов боя Льюис – Дакас доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Томпсон — Мухаммад доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Асунсао — Симон доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Феррейра — Гамрот доступно на «Чемпионате».

Предварительный кард

Джеральд Мершарт – Дастин Штольцфус. Победа Мершарта удушающим приёмом в 3-м раунде.

Джастин Тафа – Гарри Хансакер. Победа Тафа техническим нокаутом в 1-м раунде.

Сиджара Юбэнкс – Мелисса Гатто. Победа Гатто техническим нокаутом в 3-м раунде.

Чарльз Жорден – Андре Эвелл. Победа Жорден единогласным решением (30-26, 30-27, 29-27).

Ракель Пеннингтон – Мэйси Чиассон. Победа Пеннингтон удушающим приёмом в 1-м раунде.

Джош Парисян – Донтэл Майс. Победа Майса техническим нокаутом в 3-м раунде.

Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес. Победа Лавитта удушающим приёмом во 2-м раунде.

Видео ярких моментов боя Тафа — Хансакер доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Жорден — Эвелл доступно на «Чемпионате».