Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты всех боёв турнира UFC 45 с главным поединком Льюис – Докос

Результаты всех боёв турнира UFC 45 с главным поединком Льюис – Докос
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого сразились два американских бойца: Деррик Льюис и Крис Докос.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

UFC Вегас 45. Основной кард:

  • Деррик Льюис – Крис Докос. Победа Льюиса нокаутом в 1-м раунде.
  • Стивен Томпсон – Белал Мухаммад. Победа Мухаммада единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26).
  • Аманда Лемос – Анджела Хилл. Победа Лемос раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).
  • Рафаэль Ассунсао – Рики Симон. Победа Симона нокаутом во 2-м раунде.
  • Диего Феррейра – Матеуш Гэмрот. Победа Гэмрота техническим нокаутом во 2-м раунде.
  • Даррен Элкинс – Каб Свонсон. Победа Свонсона техническим нокаутом в 1-м раунде.

Видео ярких моментов боя Льюис – Дакас доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Томпсон — Мухаммад доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Асунсао — Симон доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Феррейра — Гамрот доступно на «Чемпионате».

Предварительный кард

  • Джеральд Мершарт – Дастин Штольцфус. Победа Мершарта удушающим приёмом в 3-м раунде.
  • Джастин Тафа – Гарри Хансакер. Победа Тафа техническим нокаутом в 1-м раунде.
  • Сиджара Юбэнкс – Мелисса Гатто. Победа Гатто техническим нокаутом в 3-м раунде.
  • Чарльз Жорден – Андре Эвелл. Победа Жорден единогласным решением (30-26, 30-27, 29-27).
  • Ракель Пеннингтон – Мэйси Чиассон. Победа Пеннингтон удушающим приёмом в 1-м раунде.
  • Джош Парисян – Донтэл Майс. Победа Майса техническим нокаутом в 3-м раунде.
  • Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес. Победа Лавитта удушающим приёмом во 2-м раунде.

Видео ярких моментов боя Тафа — Хансакер доступно на «Чемпионате».

Видео ярких моментов боя Жорден — Эвелл доступно на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021