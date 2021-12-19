Дана Уайт: Нил Магни готов хоть сегодня подраться с Хамзатом Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что седьмой номер дивизиона в полусреднем весе Нил Магни желает провести бой с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это правда – Нил Магни готов хоть сегодня подраться с Хамзатом Чимаевым.

Будут ли они драться? Да», — сказал Уайт в интервью Даниэлю Кормье.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв. Следующим соперником Чимаева может стать как раз Нил Магни.