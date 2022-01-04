Хирн рассказал, почему не подписал контракт с Тайсоном Фьюри в 2018 году

Влиятельный промоутер Эдди Хирн рассказал, что вместо контракта с Тайсоном Фьюри в 2018 году решил заключить сделку с Энтони Джоушуа. По словам британца, он очень сожалеет об этом решении.

«Это было трудным решением, потому что Энтони Джошуа — мой близкий друг. Я всегда хотел, чтобы они дрались, чтобы Эй Джей был нашим парнем. Я помню, что у Тайсона было лишних 26 килограммов, он жутко потел, и я подумал про себя: «Ты больше никогда не сможешь драться».

Я очень уважаю Тайсона Фьюри. Многие люди считают иначе, ведь мы часто с ним расходимся во мнениях. Но этот парень многого достиг, он сделал то, что большинству никогда не удастся: вернулся в отличную форму и стал чемпионом мира. Он доказал мне, что сейчас на бумаге он — тяжеловес номер один в мире.

Я не против сказать о том, что я ошибся. Я уважаю людей, которые добиваются успеха и величия», — приводит слова Хирна boxingnews24.