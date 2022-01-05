Нейт Диаз — о поединке с Порье: в UFC сказали, что им это не нужно

Американский боец Нейт Диаз высказался о потенциальном поединке с соотечественником Дастином Порье.



«Я только что говорил с UFC, спросил у них, как обстоят дела с поединком с Порье, сказал, что хочу драться как можно скорее, но они ответили, что Дастин — отстой и им это не нужно. Так что извини, Дастин, ты — отстой. В любом случае хочу драться как можно быстрее, давайте сделаем это! P. S. Оливейра, ты тоже отстой!» — написал Нейт Диаз в своём «твиттере».

Последний бой Порье провёл на турнире UFC 269 с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок завершился победой Оливейры удушающим приёмом.



Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.