Йоанна Енджейчик планирует провести реванш с Чжан Вейли

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик заявила, что рассчитывает вернуться в октагон и провести претендентский бой против Чжан Вейли.
«Да, меня исключили из рейтинга, потому что я какое-то время не выступала, но я вернусь и буду драться в претендентском бою. Вероятно, это будет Чжан Вейли. Не вижу другого варианта для боя. Думала, что моей соперницей станет Карла Эспарза, но она будет драться за титул. Марина Родригес дерётся с Сяонань Янь в марте, так что остаётся только вариант с Чжан Вейли.
После этого я хочу получить титульный бой. Дана Уайт предлагал мне сразу подраться за чемпионский пояс, но тогда мне бы пришлось сидеть без дела ещё один год, до ноября или декабря, а я хочу поскорее вернуться в октагон», — цитирует Енджейчик Sport.pl.
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