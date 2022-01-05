«Я стану абсолютным чемпионом мира». Лопес объявил о переходе в первый полусредний вес

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес поделился своим прогнозом на 2022 год, попутно объявив о смене весовой категории.
«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но в первом полусреднем весе», — написал Теофимо Лопес в своём «твиттере» в ответ на запись промоутерской компании Top Rank с вопросом о предсказании на 2022 год.
Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Тогда поединок был перенесён на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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