«Я стану абсолютным чемпионом мира». Лопес объявил о переходе в первый полусредний вес

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес поделился своим прогнозом на 2022 год, попутно объявив о смене весовой категории.



«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но в первом полусреднем весе», — написал Теофимо Лопес в своём «твиттере» в ответ на запись промоутерской компании Top Rank с вопросом о предсказании на 2022 год.



Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Тогда поединок был перенесён на 4 октября, а затем и на 28 ноября.