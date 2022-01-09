Brave CF проведёт «ММА Суперкубок» среди сборных. Хабиб и Конор могут стать капитанами

Стало известно, что Brave CF проведёт «ММА Суперкубок» среди национальных команд.

Суперкубок планируется провести в рамках «Международной бойцовской недели» в Бахрейне в марте 2022 года. Мероприятие пройдёт совместно с Международной федерацией IMMAF.



Участниками «ММА Суперкубка» станут 8 сборных. В составе участников будут сборные команды России и Ирландии. По неподтверждённой информации, тренерами Ирландии и России могут стать знаменитые бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.



Турнир пройдёт в формате Гран-при восьмёрки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов (7 мужчин + 2 девушки), по одному в каждой категории.



Сборная победителей «ММА Суперкубка» получит приз $ 100 тыс.