Brave CF проведёт «ММА Суперкубок» среди сборных. Хабиб и Конор могут стать капитанами
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Стало известно, что Brave CF проведёт «ММА Суперкубок» среди национальных команд.
Суперкубок планируется провести в рамках «Международной бойцовской недели» в Бахрейне в марте 2022 года. Мероприятие пройдёт совместно с Международной федерацией IMMAF.
Участниками «ММА Суперкубка» станут 8 сборных. В составе участников будут сборные команды России и Ирландии. По неподтверждённой информации, тренерами Ирландии и России могут стать знаменитые бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Турнир пройдёт в формате Гран-при восьмёрки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов (7 мужчин + 2 девушки), по одному в каждой категории.
Сборная победителей «ММА Суперкубка» получит приз $ 100 тыс.
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