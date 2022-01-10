«Он переедет Ломаченко». Редкач высказался о возможном реванше Василия с Теофимо Лопесом

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о возможном реванше бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко. По словам Редкача, американец гондурасского происхождения не оставит Ломаченко ни шанса.

«Если такой реванш состоится, то Лопес его переедет. Переедет потому что он более уверенный. Вася уже морально сломлен, его мечту сломали. Он хотел стать абсолютным чемпионом мира. Он стал двукратным Олимпийским чемпионом, в любителях он — легенда. Он легенда и в профессиональном боксе. Но ему не дали стать чемпионом. Он уже сломался. Лопес намного увереннее, посмотри все его интервью. Вася глупо поступил, что убрал пункт о реванше. Это глупо было», — сказал Редкач в интервью, размещённом на канале «Студия бокса Виктора Ялымова» в YouTube.

Напомним, Ломаченко и Лопес впервые встретились в 2020 году. Лопес победил решением судей. Впоследствии выяснилось, что украинец проводил бой с травмой плеча.