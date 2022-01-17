Алекс Перейра рассказал, как видел Исраэля Адесанью плачущим после их боя
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Боец UFC Алекс Перейра высказал мнение по поводу чемпиона лиги в среднем весе Исраэле Адесанье.
«Я не знаю, может, он ведёт себя нормально только с его друзьями и близкими. Потому что каждый раз, когда я встречал этого парня, он был очень высокомерным и эгоистичным. С нашего первого боя в Китае он был парнем, который меня сильно бесил, начиная со взвешивания и заканчивая боем. Даже проиграв, когда был матч-реванш здесь, в Бразилии, он сделал сообщение, которое я точно не помню, но это было что-то вроде «Я должен побить Перейру на его заднем дворе, а потом убежать из фавел».
Я видел его только на взвешивании и во время боя. После боя я видел его плачущим на улице в Ибирапуэре», — приводит слова Перейры BJ Penn.
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