«Фрэнсис не доверяет людям вокруг себя». Ган — о своих отношениях с Нганну

Боец смешанных единоборств Сириль Ган высказался об отношениях со своим будущим соперником в поединке за титул UFC Фрэнсисом Нганну.
«Он не любит иметь много друзей. Это мое мнение. Это моё мнение. У него не так много друзей в моём зале. Он занимался, может быть, пять лет, что-то вроде этого, но так и не нашёл себе друзей.
В последнем лагере MMA Factory с Фернандом всё уже было сложно. Но он каждый раз возвращался, чтобы провести лагерь. Может быть, он нашел что-то лучшее в Лас-Вегасе. По мне, так лучше быть сосредоточенным на своей миссии. Но это именно Фрэнсис. Фрэнсис не доверяет людям вокруг себя, поэтому ему нравится быть главным. То же самое, я слышал, было на фабрике ММА. Ему нравится управлять этим. Он не хочет отдавать часть работы Фернанду Лопесу», — приводит слова Гана MMAFighting.
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