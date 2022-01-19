«Фрэнсис не доверяет людям вокруг себя». Ган — о своих отношениях с Нганну

Боец смешанных единоборств Сириль Ган высказался об отношениях со своим будущим соперником в поединке за титул UFC Фрэнсисом Нганну.



«Он не любит иметь много друзей. Это мое мнение. Это моё мнение. У него не так много друзей в моём зале. Он занимался, может быть, пять лет, что-то вроде этого, но так и не нашёл себе друзей.



В последнем лагере MMA Factory с Фернандом всё уже было сложно. Но он каждый раз возвращался, чтобы провести лагерь. Может быть, он нашел что-то лучшее в Лас-Вегасе. По мне, так лучше быть сосредоточенным на своей миссии. Но это именно Фрэнсис. Фрэнсис не доверяет людям вокруг себя, поэтому ему нравится быть главным. То же самое, я слышал, было на фабрике ММА. Ему нравится управлять этим. Он не хочет отдавать часть работы Фернанду Лопесу», — приводит слова Гана MMAFighting.