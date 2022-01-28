«Многие не могут выступить против Даны Уайта». Джейк Пол намерен создать профсоюз бойцов

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил о намерении создать профсоюз бойцов.
«Я видел, как в UFC относятся к своим бойцам. Это нельзя назвать правильным. Теперь я хочу создать профсоюз бойцов. Это моя цель. Таким образом, я мог бы оказать влияние на весь спорт: и на ММА, и на бокс.
Так уж сложилось, но я никому и ничего не должен. Многие же из бойцов UFC обязаны Дане Уайту. Они не могут выступить против него.
А а могу использовать свою платформу, потому что я один из очень немногих, кто на самом деле это может, и я буду говорить правду», — сказал Джейк в интервью на канале ESPN в YouTube.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0.
- 28 января 2022
-
14:12
-
13:38
-
13:16
-
13:09
-
12:24
-
12:15
-
11:39
-
10:57
-
10:43
-
10:30
-
09:54
-
09:10
-
08:54
-
05:13
-
02:33
-
00:27
-
00:26
-
00:06
- 27 января 2022
-
22:27
-
21:51
-
20:44
-
19:43
-
18:44
-
18:27
-
17:35
-
16:40
-
15:38
-
14:43
-
14:07
-
13:37
-
12:56
-
12:14
-
11:30
-
10:17
-
10:11