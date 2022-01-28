Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Многие не могут выступить против Даны Уайта». Джейк Пол намерен создать профсоюз бойцов

«Многие не могут выступить против Даны Уайта». Джейк Пол намерен создать профсоюз бойцов
Комментарии

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил о намерении создать профсоюз бойцов.

«Я видел, как в UFC относятся к своим бойцам. Это нельзя назвать правильным. Теперь я хочу создать профсоюз бойцов. Это моя цель. Таким образом, я мог бы оказать влияние на весь спорт: и на ММА, и на бокс.

Так уж сложилось, но я никому и ничего не должен. Многие же из бойцов UFC обязаны Дане Уайту. Они не могут выступить против него.

А а могу использовать свою платформу, потому что я один из очень немногих, кто на самом деле это может, и я буду говорить правду», — сказал Джейк в интервью на канале ESPN в YouTube.

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0.

Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022