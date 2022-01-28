«Многие не могут выступить против Даны Уайта». Джейк Пол намерен создать профсоюз бойцов

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил о намерении создать профсоюз бойцов.



«Я видел, как в UFC относятся к своим бойцам. Это нельзя назвать правильным. Теперь я хочу создать профсоюз бойцов. Это моя цель. Таким образом, я мог бы оказать влияние на весь спорт: и на ММА, и на бокс.

Так уж сложилось, но я никому и ничего не должен. Многие же из бойцов UFC обязаны Дане Уайту. Они не могут выступить против него.

А а могу использовать свою платформу, потому что я один из очень немногих, кто на самом деле это может, и я буду говорить правду», — сказал Джейк в интервью на канале ESPN в YouTube.



В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0.