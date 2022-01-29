Макс Топор прокомментировал драку с помощником тренера

Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков прокомментировал драку с помощником тренера Альбертом Кармазяном после боя с Максимом Новосёловым.
«Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моём углу. Мне было плохо, он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты чё слил бой, как ты мог слить бой? Ты чё, мог встать?» Хотя я говорил рефери, что могу продолжать».
Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно – там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал», — приводит слова Макса «Топора» Щербакова РЕН ТВ.
Между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ.
- 29 января 2022
-
21:43
-
20:47
-
19:52
-
18:39
-
17:57
-
16:27
-
15:52
-
15:20
-
14:25
-
14:05
-
13:35
-
12:57
-
12:30
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
10:44
-
10:05
-
10:02
-
09:14
-
08:51
-
08:21
-
07:37
-
07:23
-
07:08
-
07:01
-
06:55
-
06:18
-
05:50
-
05:18
-
02:24
-
01:50