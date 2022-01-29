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Макс Топор прокомментировал драку с помощником тренера

Макс Топор прокомментировал драку с помощником тренера
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Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков прокомментировал драку с помощником тренера Альбертом Кармазяном после боя с Максимом Новосёловым.

«Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моём углу. Мне было плохо, он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты чё слил бой, как ты мог слить бой? Ты чё, мог встать?» Хотя я говорил рефери, что могу продолжать».

Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно – там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал», — приводит слова Макса «Топора» Щербакова РЕН ТВ.

Между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.

Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ.

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