Макс Топор прокомментировал драку с помощником тренера

Боец смешанных единоборств Макс «Топор» Щербаков прокомментировал драку с помощником тренера Альбертом Кармазяном после боя с Максимом Новосёловым.



«Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моём углу. Мне было плохо, он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты чё слил бой, как ты мог слить бой? Ты чё, мог встать?» Хотя я говорил рефери, что могу продолжать».



Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно – там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал», — приводит слова Макса «Топора» Щербакова РЕН ТВ.



Между спортсменом и тренером возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.



Накануне Щербаков проиграл Новосёлову нокаутом в поединке, который прошёл в рамках турнира «Вечер бокса» на РЕН ТВ.