Тайсон Фьюри: на фоне Джошуа Усик выглядит как Мохаммед Али

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу Энтони Джошуа.
«Я думаю, что Джошуа — бесполезный старый хрен. Как только он вышел в ринг, его сразу поколотили, потом он поехал в Америку, где есть настоящие бойцы, и был уничтожен толстым ребёнком Энди Руисом-младшим. Так считаю ли я его великим бойцом? Нет, чёрт возьми. Я считаю его бесполезным бездельником. Потом он дрался с Александром Усиком, который был вдвое меньше его, и был перебит.
Как я уже сказал, для меня он старый бездельник, и если он не сможет взять реванш у Усика, то его карьера закончится. Нет, Усик вовсе не слабый боксёр. На фоне Джошуа он вообще Мохаммед Али. Но всё же я считаю, что его можно побеждать», — приводит слова ФЬюри BoxingScene.
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