Фёдор Емельяненко рассказал, с кем он хочет провести следующий бой
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что ему интерес бой-реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом. Напомним, Емельяненко встречался с ним в 2010 году. Тогда россиянин уступил болевым приёмом.
«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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