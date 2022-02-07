Фёдор Емельяненко рассказал, с кем он хочет провести следующий бой

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что ему интерес бой-реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом. Напомним, Емельяненко встречался с ним в 2010 году. Тогда россиянин уступил болевым приёмом.

«Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.