«Пашем!» Александр Волков показал, как готовится к бою с Аспиналлом

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором показал фрагменты подготовки к поединку с британцем Томом Аспиналлом, который пройдёт на турнире UFC 19 марта.
«Пашем! Вашими молитвами!», — подписал видео Волков.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. Он дрался исключительно в Англии в течение своих первых девяти боёв, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.
Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
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