«UFC тебя просто вышвырнет после нашего боя». Масвидаль записал видео для Ковингтона

Американский боец Хорхе Масвидаль записал видеообращение своему будущему сопернику Колби Ковингтону.

«Сейчас я в доме, в храме. Я здесь не единственный, кто является плохим матерщинником. Здесь много плохих парней. Но тут нет твоей задницы, которую отсюда выгнали. Чёрт, мужик. Я знаю, что тебе больно каждый раз, когда ты видишь это дерьмо. Я знаю, какой ты чувствительный человек и как ты читаешь комментарии и плачешь. Я не могу представить, что каждый раз, когда ты видишь этот символ, тебе становится больно, чувак. Но продолжай нести херню. Я не могу дождаться 5 марта. Этот день всё ближе, как и этот удар коленом в висок. Я не только разобью тебе лицо очень жестоким способом, но и покажу UFC, какая ты беспомощная обуза. Они просто вышвырнут тебя, брат. Я тебя прикончу. Продолжай говорить это дерьмо. До скорой встречи», — сказал Масвидаль.

Публикация доступна в твиттер-аккаунте Масвидаля.