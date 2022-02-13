Гришин одержал победу единогласным решением над американцем Найтом на UFC 271

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира UFC 271 в тяжёлом весе между 37-летним российским спортсменом Максимом Гришиным и 33-летним представителем США Уилльямом Найтом.

Бой завершился победой Гришина единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами. Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.

Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.