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Гришин одержал победу единогласным решением над американцем Найтом на UFC 271

Гришин одержал победу единогласным решением над американцем Найтом на UFC 271
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира UFC 271 в тяжёлом весе между 37-летним российским спортсменом Максимом Гришиным и 33-летним представителем США Уилльямом Найтом.

Бой завершился победой Гришина единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами. Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.

Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.

UFC 2022. UFC 271, Хьюстон, США
Уилльям Найт - Максим Гришин (W)
13 февраля 2022, воскресенье. 02:05 МСК
Максим Гришин
Окончено
UD
Уилльям Найт
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