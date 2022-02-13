Нейт Диаз рассказал, что собирается закончить карьеру после боя с Дастином Порье

Американский боец Нейт Диаз рассказал, что его потенциальный бой с Дастином Порье может стать последним в карьере.

«Я бы хотел драться с Дастином Порье. Я уже давно пытаюсь договориться об этом поединке. Если и есть какая-то путаница, то это с его стороны или со стороны UFC.

Я хочу бой сейчас. Как дела у Даны Уайта? Давайте устроим этот бой перед моей пенсией, чтобы я мог выйти из этой игры. Я хочу покончить с этим.

Как пройдёт бой? Он ничего мне не сделает. Это я вам точно говорю», — приводит слова Диаза TMZ.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.