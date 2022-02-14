Результаты турнира MMA Серия-48: Fight Riot

12 февраля в Воронеже (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Он включил в себя 11 боёв.

Имран Пашаев (Россия) победил Сарвара Холикова (Узбекистан) удушающим приёмом в 3-м раунде (4:49);

(Россия) победил (Узбекистан) удушающим приёмом в 3-м раунде (4:49); Алексей Борзунов (Россия) победил Руслана Гончарова (Россия) раздельным решением судей;

(Россия) победил (Россия) раздельным решением судей; Горацио Азизян (Россия) победил Заура Абдулаева (Россия) удушающим приёмом во 2-м раунде (3:53);

(Россия) победил (Россия) удушающим приёмом во 2-м раунде (3:53); Владислав Деревенских (Россия) победил Биярслана Закарьяева (Россия) единогласным решением судей;

(Россия) победил (Россия) единогласным решением судей; Рахман Абасов (Россия) победил Илькина Шекерелиева (Азербайджан) нокаутом в 3-м раунде (4:00);

(Россия) победил (Азербайджан) нокаутом в 3-м раунде (4:00); Руслан Меджидов (Азербайджан) победил Ильяса Ханова (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:32);

(Азербайджан) победил (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:32); Марина Ника (Молдова) победила Анастасию Фролову (Россия) единогласным решением судей;

(Молдова) победила (Россия) единогласным решением судей; Дмитрий Засинец (Белоруссия) победил Никиту Северова (Россия) единогласным решением судей;

(Белоруссия) победил (Россия) единогласным решением судей; Максим Викторов (Россия) победил Алексея Балыбердина (Россия) ТКО во 1-м раунде (4:07);

(Россия) победил (Россия) ТКО во 1-м раунде (4:07); Муса Абдурахманов (Россия) победил Артёма Шишкина (Россия) раздельным решением судей;

(Россия) победил (Россия) раздельным решением судей; Сергей Дьяконов (Россия) победил Наталисио Фильо (Бразилия) нокаутом в 1-м раунде (2:05). Дьяконов одержал четвертую победу в ММА Серии и выиграл Бронзовый пояс победителя.