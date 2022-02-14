Результаты турнира MMA Серия-48: Fight Riot
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12 февраля в Воронеже (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Он включил в себя 11 боёв.
- Имран Пашаев (Россия) победил Сарвара Холикова (Узбекистан) удушающим приёмом в 3-м раунде (4:49);
- Алексей Борзунов (Россия) победил Руслана Гончарова (Россия) раздельным решением судей;
- Горацио Азизян (Россия) победил Заура Абдулаева (Россия) удушающим приёмом во 2-м раунде (3:53);
- Владислав Деревенских (Россия) победил Биярслана Закарьяева (Россия) единогласным решением судей;
- Рахман Абасов (Россия) победил Илькина Шекерелиева (Азербайджан) нокаутом в 3-м раунде (4:00);
- Руслан Меджидов (Азербайджан) победил Ильяса Ханова (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:32);
- Марина Ника (Молдова) победила Анастасию Фролову (Россия) единогласным решением судей;
- Дмитрий Засинец (Белоруссия) победил Никиту Северова (Россия) единогласным решением судей;
- Максим Викторов (Россия) победил Алексея Балыбердина (Россия) ТКО во 1-м раунде (4:07);
- Муса Абдурахманов (Россия) победил Артёма Шишкина (Россия) раздельным решением судей;
- Сергей Дьяконов (Россия) победил Наталисио Фильо (Бразилия) нокаутом в 1-м раунде (2:05). Дьяконов одержал четвертую победу в ММА Серии и выиграл Бронзовый пояс победителя.
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