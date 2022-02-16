Нейт Диаз не заинтересован в третьем поединке с Конором Макгрегором

Американский боец Нейт Диаз заявил, что он не заинтересован в проведении третьего поединка с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Провести третий бой с Макгрегором? Не сейчас. У него много работы, которую нужно выполнить. У меня по контракту с UFC остался последний бой. Я бы хотел подраться с Дастином Порье», — приводит слова Нейта Диаза BJPenn.



Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.



Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.



В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.