Финкельштейн — о конфликте между братьями Емельяненко: Феде переживал, а потом его довело

Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о конфликте между братьями Александром и Фёдором Емельяненко.
«Фёдор переживал. И ему тоже всё это надоело. Он много раз пытался подтянуть его, как старший брат.
Я обижался на Сашу за его поведение, не хотел с ним работать, а Федя просил за него: «Давай, он молодой, он исправится, он обещал».
А дальше, видимо, и самого Федю довело, они перестали общаться, но этот конфликт был уже не при мне», – приводит слова Финкельштейна Sports.ru.
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.
Напомним, сегодня, 23 февраля, Александр проведёт бой с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоится в Москве и будет проходить на голых кулаках. Бой начнётся приблизительно в 23:30 мск.
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