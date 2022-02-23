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Финкельштейн — о конфликте между братьями Емельяненко: Феде переживал, а потом его довело

Финкельштейн — о конфликте между братьями Емельяненко: Феде переживал, а потом его довело
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Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о конфликте между братьями Александром и Фёдором Емельяненко.

«Фёдор переживал. И ему тоже всё это надоело. Он много раз пытался подтянуть его, как старший брат.
Я обижался на Сашу за его поведение, не хотел с ним работать, а Федя просил за него: «Давай, он молодой, он исправится, он обещал».

А дальше, видимо, и самого Федю довело, они перестали общаться, но этот конфликт был уже не при мне», – приводит слова Финкельштейна Sports.ru.

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.

Напомним, сегодня, 23 февраля, Александр проведёт бой с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоится в Москве и будет проходить на голых кулаках. Бой начнётся приблизительно в 23:30 мск.

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