Hardcore FC: реванш Александра Емельяненко и Монсона — теперь на голых кулаках. LIVE!

А. Емельяненко: Монсон старый, но сам сказал, что хочет побить меня

40-летний Александр Емельяненко рассказал, что не переживает по поводу возраста своего соперника. Джеффу Монсону 51 год.



«Не старый ли Джефф Монсон, чтобы его бить? Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью — вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — всё», — рассказывал Емельяненко каналу «Ушатайка: Спорт-экспресс».