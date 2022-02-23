Hardcore FC: реванш Александра Емельяненко и Монсона — теперь на голых кулаках. LIVE!

Вечером 23 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках. Турнир начнётся в 19:00 мск.
В главном бою вечера российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
В соглавном поединке турнира россиянин Тимур Слащилин встретится с бразильцем Фабио Мальдонадо, в последнем бою проигравшем Сергею Харитонову.
А. Емельяненко: Монсон старый, но сам сказал, что хочет побить меня
40-летний Александр Емельяненко рассказал, что не переживает по поводу возраста своего соперника. Джеффу Монсону 51 год.
«Не старый ли Джефф Монсон, чтобы его бить? Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью — вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — всё», — рассказывал Емельяненко каналу «Ушатайка: Спорт-экспресс».
Когда состоится бой Александр Емельяненко — Джефф Монсон?
Турнир промоушена Hardcore FC «Россия против США» стартует в 19:00 мск. Главный бой вечера, в котором встретятся Александр Емельяненко и Джефф Монсон, начнётся примерно в 23:30 мск.
Фабио Мальдонадо когда-то дрался с Фёдором Емельяненко. Получился скандал
В соглавном бою турнира примет участие именитый бразилец Фабио Мальдонадо — его соперником станет Тимур Слащилин. Мальдонадо известен российскому болельщику по скандальному бою с Фёдором Емельяненко: многим тогда очень не понравилось решение судей.
Полный кард турнира Hardcore FC «Россия против США»
- Полулёгкий вес: Виталий Бодров – Эндрю Уитни;
- Лёгкий вес: Мартин Джуарян – Джозеф Суэро;
- Полусредний вес: Хайбула Мусалов – Уилл Чоуп;
- Средний вес: Мухамед Калмыков – Дженси Сильва;
- Полутяжёлый вес: Сослан Асбаров – Алекс Николсон;
- Тяжёлый вес: Тимур Слащинин – Фабио Мальдонадо;
- Тяжёлый вес: Александр Емельяненко – Джефф Монсон.
Александр Емельяненко и Джефф Монсон уже дрались в 2012 году — победил американец
Поединок Александра и Джеффа на голых кулаках можно считать реваншем. В 2012 году спортсмены провели поединок по правилам ММА, где во втором раунде американец поймал Емельяненко-младшего на удушающий приём.
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