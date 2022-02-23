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Александр Емельяненко — Джефф Монсон, трансляция, где смотреть бой, турнир Hardcore FC, Россия против США

Hardcore FC: реванш Александра Емельяненко и Монсона — теперь на голых кулаках. LIVE!
Александр Фролов
Бой Александр Емельяненко — Джефф Монсон
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Легендарным бойцам на двоих уже 91 год! Но они не будут щадить друг друга.

Вечером 23 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Бои будут проходить на голых кулаках. Турнир начнётся в 19:00 мск.

В главном бою вечера российский спортсмен-тяжеловес Александр Емельяненко подерётся с уроженцем США Джеффом Монсоном. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

В соглавном поединке турнира россиянин Тимур Слащилин встретится с бразильцем Фабио Мальдонадо, в последнем бою проигравшем Сергею Харитонову.

Когда состоится бой Александр Емельяненко — Джефф Монсон? Полный кард турнира Hardcore FC «Россия против США»
Live Александр Фролов

А. Емельяненко: Монсон старый, но сам сказал, что хочет побить меня

40-летний Александр Емельяненко рассказал, что не переживает по поводу возраста своего соперника. Джеффу Монсону 51 год.

«Не старый ли Джефф Монсон, чтобы его бить? Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью — вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — всё», — рассказывал Емельяненко каналу «Ушатайка: Спорт-экспресс».

09:54 Александр Фролов

Когда состоится бой Александр Емельяненко — Джефф Монсон?

Турнир промоушена Hardcore FC «Россия против США» стартует в 19:00 мск. Главный бой вечера, в котором встретятся Александр Емельяненко и Джефф Монсон, начнётся примерно в 23:30 мск.

09:53 Александр Фролов

Фабио Мальдонадо когда-то дрался с Фёдором Емельяненко. Получился скандал

В соглавном бою турнира примет участие именитый бразилец Фабио Мальдонадо — его соперником станет Тимур Слащилин. Мальдонадо известен российскому болельщику по скандальному бою с Фёдором Емельяненко: многим тогда очень не понравилось решение судей.

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09:48 Александр Фролов

Полный кард турнира Hardcore FC «Россия против США»

  • Полулёгкий вес: Виталий БодровЭндрю Уитни;
  • Лёгкий вес: Мартин ДжуарянДжозеф Суэро;
  • Полусредний вес: Хайбула Мусалов – Уилл Чоуп;
  • Средний вес: Мухамед КалмыковДженси Сильва;
  • Полутяжёлый вес: Сослан АсбаровАлекс Николсон;
  • Тяжёлый вес: Тимур СлащининФабио Мальдонадо;
  • Тяжёлый вес: Александр ЕмельяненкоДжефф Монсон.
09:46 Александр Фролов

Александр Емельяненко и Джефф Монсон уже дрались в 2012 году — победил американец

Поединок Александра и Джеффа на голых кулаках можно считать реваншем. В 2012 году спортсмены провели поединок по правилам ММА, где во втором раунде американец поймал Емельяненко-младшего на удушающий приём.

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