«Ведёт себя как Конор, но карманы у него пустые». Енджейчик раскритиковала Ковингтона

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик высказалась по поводу противостояния Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.



«Колби — великий спортсмен, и то, что я помню с тех времён, это то, что он всегда тренировался до последнего. Когда тренировка заканчивалась, он занимался ещё полтора часа с Хорхе Масвидалем. Это безумно, что они были друзьями. Они всегда были вместе. Теперь они самые большие соперники. Это тяжёлый бой для них обоих, но у меня действительно есть чувство, что Хорхе Масвидаль снова удивит, как он сделал это с Дарреном Тиллом или Беном Аскреном.



Самое плохое в Колби то, что большинство из того, что он сказал, не соответствует действительности. То, как он вёл себя после завоевания временного пояса… Это всё не он. Почему ты ведёшь себя как Конор Макгрегор, а потом говоришь плохие вещи о Коноре Макгрегоре? Есть только один Конор Макгрегор. У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король», — приводит слова Енджейчик MMA Fighting.