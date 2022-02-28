Ковингтон: у нас с Масвидалем кровная вражда

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон поделился мыслями о предстоящем поединке с Хорхе Масвидалем.



«Это кровная вражда, которая уходит своими корнями в братство. Мы были вместе каждый день восемь долгих лет. Плечом к плечу, были как лучшие друзья и вообще не расставались. А сейчас мы злейшие враги. Он единственный человек на Земле, при встрече с которым я бы попытался отправить его прямиком в ад. К счастью, я могу сделать это в октагоне в следующую субботу», — приводит слова Ковингтона TMZ.



Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.



Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.



Ковингтон в последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.