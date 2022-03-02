Диаз рассказал, что должен сделать Конор, чтобы получить третий поединок с ним

Американский боец Нейт Диаз рассказал, что нужно сделать ирландцу Конору Макгрегору, чтобы тот захотел провести с ним третий бой. Ранее Диаз-младший утверждал, что не заинтересован в трилогии.

«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий» – написал Диаз в своём «твиттере».

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора стал дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.