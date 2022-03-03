Масвидаль заявил, что не пожмёт руку Ковингтону

Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что не пожмёт руку своему будущему сопернику Колби Ковингтону.



«Пусть только попробует протянуть мне руку. Если он приблизится ко мне, то я надеру ему зад, особенно после того, что он говорил о моих детях. Ты не продаёшь больше платных трансляций, когда затрагиваешь моих детей. Это так не работает. Люди не говорят, что им нужно купить трансляцию, потому что он сказал что-то про детей соперника», — приводит слова Масвидаля Bloody Elbow.



Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.



Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.



Ковингтон в последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.