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Масвидаль заявил, что не пожмёт руку Ковингтону

Масвидаль заявил, что не пожмёт руку Ковингтону
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Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что не пожмёт руку своему будущему сопернику Колби Ковингтону.

«Пусть только попробует протянуть мне руку. Если он приблизится ко мне, то я надеру ему зад, особенно после того, что он говорил о моих детях. Ты не продаёшь больше платных трансляций, когда затрагиваешь моих детей. Это так не работает. Люди не говорят, что им нужно купить трансляцию, потому что он сказал что-то про детей соперника», — приводит слова Масвидаля Bloody Elbow.

Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.

Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.

Ковингтон в последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.

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