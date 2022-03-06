Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера на UFC 272

В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда россиянин Умар Нурмагомедов встретился с американцем Брайаном Келлехером.

Бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, Умар не потерпел ни одного поражения.

Ранее на турнире Тагир Уланбеков проиграл американцу Тому Эллиотту.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль

Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд — Алекс Оливейра

Грег Харди — Сергей Спивак