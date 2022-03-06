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Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера на UFC 272

Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера на UFC 272
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В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда россиянин Умар Нурмагомедов встретился с американцем Брайаном Келлехером.

Бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, Умар не потерпел ни одного поражения.

Ранее на турнире Тагир Уланбеков проиграл американцу Тому Эллиотту.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.
Основной кард:
Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль
Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано
Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
Кевин Холланд — Алекс Оливейра
Грег Харди — Сергей Спивак

UFC 2022. UFC 272, Лас-Вегас, США
Брайан Келлехер - Умар Нурмагомедов (W)
06 марта 2022, воскресенье. 03:40 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
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Брайан Келлехер
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