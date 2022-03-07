Пол: бой Макгрегора с Масвидалем — правильный. Шансы 50 на 50, у обоих слабые подбородки

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, считает, что лучшим соперником для ирландца Конора Макгрегора является представитель США Хорхе Масвидаль.
«Мы уже знаем, что Конор не сможет победить Диаса. Правильный бой – это Масвидаль против Макгрегора.
Шансы 50 на 50, будет нокаут. Оба умеют бить, у обоих слабые подбородки», — написал Пол в своём «твиттере».
Напомним, на прошедшем турнире UFC Масвидаль встречался с Колби Ковингтоном. Поединок Ковингтона и Масвидаля проходил в ночь с 5 на 6 марта мск. Противостояние проходило с преимуществом Колби, в итоге праздновавшего победу единогласным решением судей. После этого успеха в его активе стало 17 побед в ММА, кроме того, на его счету три поражения. Масвидаль потерпел 16-е поражение в карьере.
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