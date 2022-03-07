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Пол: бой Макгрегора с Масвидалем — правильный. Шансы 50 на 50, у обоих слабые подбородки

Пол: бой Макгрегора с Масвидалем — правильный. Шансы 50 на 50, у обоих слабые подбородки
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, считает, что лучшим соперником для ирландца Конора Макгрегора является представитель США Хорхе Масвидаль.

«Мы уже знаем, что Конор не сможет победить Диаса. Правильный бой – это Масвидаль против Макгрегора.

Шансы 50 на 50, будет нокаут. Оба умеют бить, у обоих слабые подбородки», — написал Пол в своём «твиттере».

Напомним, на прошедшем турнире UFC Масвидаль встречался с Колби Ковингтоном. Поединок Ковингтона и Масвидаля проходил в ночь с 5 на 6 марта мск. Противостояние проходило с преимуществом Колби, в итоге праздновавшего победу единогласным решением судей. После этого успеха в его активе стало 17 побед в ММА, кроме того, на его счету три поражения. Масвидаль потерпел 16-е поражение в карьере.

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