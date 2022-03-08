Стивен Эй Смит — Масвидалю: как ты мог быть не готов к борьбе с Колби? Это необъяснимо

Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал Хорхе Масвидаля за плохую подготовку к бою с Колби Ковингтоном.

«Я видел, как Масвидаль мужественно выдержал пять раундов. Круто было видеть, как он показывал Ковингтону жест, как бы говоря ему: «Давай ещё». Но после боя он буквально использовал двух сотрудников охраны, чтобы опереться на них, потому что он был настолько измотан. Ковингтон же выглядел так, будто он только начал. Он был настолько энергичен.



Колби Ковингтон находится в феноменальной форме, он выдающийся борец, и Масвидаль признал, что его борьба была плохой. Но как он мог быть не готов к этому бою, зная все сильные стороны своего соперника. Он его ненавидит, и он отлично знает его. Как ты мог быть не готов к борцовскому поединку, я не понимаю. Это необъяснимо», — приводит слова Эй Смита MMAJunkie.