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«В борьбе он мне не ровня». Махачев высказался об Оливейре

«В борьбе он мне не ровня». Махачев высказался об Оливейре
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался по поводу обладателя чемпионского пояса в его дивизионе бразильце Чарльзе Оливейре.

«Не знаю, насколько опасен для меня Оливейра. У него хорошая ударка, он улучшил муай-тай, но в борьбе он мне не ровня, потому что в зале я соперничаю со многими грэпплерами и борцами.

Я видел много боёв Оливейры. Его грэпплинг для меня не опасен», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN MMA.

Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

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