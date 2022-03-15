Чендлер — о Фергюсоне: у него не всё в порядке с головой. Он несокрушим

Боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном. Поединок пройдёт на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Турнир состоится на «Футпринт Центре» в Финиксе (США).

«Главное в Тони то, что он несокрушим. Он немного сумасшедший, у него не всё в порядке с головой. Он не будет тем парнем, которого я смогу сломать, он не будет тем парнем, которого я смогу измотать или утомить. Поэтому я собираюсь вынести его как можно скорее и сделать бой максимально быстрым», — приводит слова Чендлера MMA News.

37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя. Его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, до этого у американца была серия из 12 побед подряд.



35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В своём первом поединке в UFC, проведённом в нынешнем году, Майкл в январе победил Дэна Хукера.

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