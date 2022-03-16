Боец UFC травмировал ногу бензопилой

Боец UFC Эрик Андерс рассказал, как порезал ногу бензопилой во время бытовых работ.



«Я рубил деревья, бензопила подпрыгнула и приземлилась мне на ногу. Безумно, что я занимаюсь дворовыми работами и разбиваю сад у себя на заднем дворе, ношу ботинки со стальными носками. Но в тот день я взял бензопилу и решил, что это будет просто небольшая обрезка, поэтому на мне были теннисные туфли. Я даже посмотрел на ботинки, когда приступал к работе. Я срезал два дерева, а когда забрался на третье, лезвие просто застряло.



Я держал пилу одной рукой, а другой приподнимал дерево, думая, что она просто пройдёт насквозь, но этого не произошло. После этого бензопила соскользнула и просто упала мне на ногу», — приводит слова Андерса MMAFighting.

Фото: https://www.instagram.com/erykanders/