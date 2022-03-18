Джонсон рассказал, кто может побить его рекорд по количеству успешных защит титула

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мыслями о том, кто из действующих чемпионов лиги может побить его рекорд по количеству успешных защит титула подряд.



«Я думаю, что бойцы, которые близки к рекорду — это Валентина Шевченко, Камару Усман и Исраэль Адесанья. Валентина продолжает удивлять меня каждый раз, когда выходит в октагон. Думаю, именно эти три спортсмена ближе всего к тому, чтобы побить мой рекорд», — приводит слова Деметриуса Джонсона MMAFighting.



Джонсон за карьеру в UFC 11 раз подряд защищал титул чемпиона лиги. Он покинул промоушен в 2018 году после поражения в поединке с Генри Сехудо.



После ухода из UFC Джонсон перешёл в ONE Championship, где выиграл Гран-при в наилегчайшем весе.