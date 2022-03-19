Уайт не исключил, что Грег Харди вернётся в UFC
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Президент UFC Дана Уайт не исключил, что американец Грег Харди может вернуться в промоушен.
«Посмотрим, что он делает за пределами UFC. Он пришёл сюда, когда у него не было плохих результатов. Он задержался здесь всего на мгновение. Он первоклассный парень, мне нравилось с ним работать, да и в целом этот парень мне нравится. Давайте посмотрим, что он сможет нам показать в других промоушенах», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
Напомним, ранее Харди был уволен из промоушена.
В последнем бою 33-летний Харди потерпел поражение от Сергея Спивака на UFC 272.
Всего американец провёл в UFC 10 поединков, одержав четыре победы, потерпев пять поражений, а ещё один бой с его участием завершился без объявления результата.
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