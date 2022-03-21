Тайсон Фьюри поздравил Аспиналла с победой над Александром Волковым

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри поздравил соотечественника, Тома Аспиналла, с победой в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204.

«Поздравляю Тома Аспиналла! Отличное завершение в родных стенах!», — написал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее Аспиналл рассказывал о своих тренировках с Фьюри.

UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.



На счету Волкова стало 10 поражений при 34 победах в смешанных единоборствах. Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и потерпел 2 поражения.

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