Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринг-анонсер завершил карьеру после того, как ошибся при объявлении победителя боя

Ринг-анонсер завершил карьеру после того, как ошибся при объявлении победителя боя
Аудио-версия:
Комментарии

12 мая на боксёрском турнире в Австралии, который возглавлял бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, проходил титульный поединок между Ниной Хьюз и Чернекой Джонсон.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Джонсон. Однако при объявлении решения судей ринг-анонсер Дэн Хеннесси ошибся и сказал, что победила Хьюз. Хеннесси заметил ошибку, после чего повторно и правильно огласил результат боя.

Позднее Дэн принёс свои извинения Чернеке, которая его простила. Однако фанаты в социальных сетях негативно восприняли данный инцидент и подвергли резкой критике Хеннесси. Вскоре после этого он объявил, что уходит на пенсию и не будет в дальнейшем работать ринг-анонсером.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это много значит для меня. К сожалению, негативная реакция, которую я получил, была совершенно невероятной и повлияла на моё психическое здоровье до такой степени, что я, возможно, не буду принимать участие в последующих турнирах. Не хочу, чтобы меня и дальше критиковали. Я выхожу из игры», — приводит слова Дэна портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Тайсон и Пол отреагировали на обвинения в том, что их бой является договорным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android