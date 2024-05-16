Ринг-анонсер завершил карьеру после того, как ошибся при объявлении победителя боя

12 мая на боксёрском турнире в Австралии, который возглавлял бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, проходил титульный поединок между Ниной Хьюз и Чернекой Джонсон.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Джонсон. Однако при объявлении решения судей ринг-анонсер Дэн Хеннесси ошибся и сказал, что победила Хьюз. Хеннесси заметил ошибку, после чего повторно и правильно огласил результат боя.

Позднее Дэн принёс свои извинения Чернеке, которая его простила. Однако фанаты в социальных сетях негативно восприняли данный инцидент и подвергли резкой критике Хеннесси. Вскоре после этого он объявил, что уходит на пенсию и не будет в дальнейшем работать ринг-анонсером.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это много значит для меня. К сожалению, негативная реакция, которую я получил, была совершенно невероятной и повлияла на моё психическое здоровье до такой степени, что я, возможно, не буду принимать участие в последующих турнирах. Не хочу, чтобы меня и дальше критиковали. Я выхожу из игры», — приводит слова Дэна портал MMA Fighting.