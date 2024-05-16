Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спарринг-партнёр Усика рассказал об особенностях подготовки Александра к боям

Спарринг-партнёр Усика рассказал об особенностях подготовки Александра к боям
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, рассказал, как украинец готовится к своим боям.

«Там я увидел, что он делает очень много работы. Не так, чтобы просто попрыгать, а проводил по 15–20 раундов, когда готовился к 12-раундовому бою. Он проделывает очень много работы. Я ездил в Германию с Марко Хуком спарринговать, и они там больше восьми раундов не стоят. Потом добегают на стадионе или по мешку работают. А Усик при мне стоял 15 раундов», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Материалы по теме
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE
Live
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android