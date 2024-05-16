Спарринг-партнёр Усика рассказал об особенностях подготовки Александра к боям

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, рассказал, как украинец готовится к своим боям.

«Там я увидел, что он делает очень много работы. Не так, чтобы просто попрыгать, а проводил по 15–20 раундов, когда готовился к 12-раундовому бою. Он проделывает очень много работы. Я ездил в Германию с Марко Хуком спарринговать, и они там больше восьми раундов не стоят. Потом добегают на стадионе или по мешку работают. А Усик при мне стоял 15 раундов», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика: