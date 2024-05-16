Андрей Князев высказался о том, что корпус является слабым местом Александра Усика

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, дал комментарий по поводу распространённого мнения о том, что корпусе Усика является его слабым местом.

«Не могу сказать, что у него есть какие-то явные слабые стороны. Ну в печень все попадают. Не могу сказать, что это у него слабое место. Наоборот, он постоянно перекрыт. Он просто сказал мне, что я зацепил в корпус, но в бою этого не показал», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующим соперником Усика станет британец Тайсон Фьюри.

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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