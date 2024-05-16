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Чемпион Hardcore FC дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Чемпион Hardcore FC дал прогноз на бой Усик — Фьюри
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Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин поделился ожиданиями в преддверии поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

«Учитывая, что это моя весовая категория, я буду с ещё большим интересом смотреть этот поединок, чтобы перенимать что-то новое для себя. По факту — это, наверное, самый ожидаемый бой в мировом боксе в этом году. Даже если бы бой Бивол — Бетербиев состоялся, всё равно Усик — Фьюри — это более громкая вывеска. Фаворит для меня — Александр Усик, мне кажется, что он сможет навязать свою игру британцу и одержит победу в близком поединке», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь:

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