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«Это разрушает многие стереотипы». Князев — о поединке Фьюри и Нганну

«Это разрушает многие стереотипы». Князев — о поединке Фьюри и Нганну
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Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, высказался по поводу предстоящего поединка украинца с Тайсоном Фьюри.

«Если бы недооценка, то он мог так раунд-другой отработать, потом включиться. Нганну хорош, уровень бокса у него достаточный. В том бою точно. Если бы он дошёл до титульного боя, то это боксёрам стоило бы задуматься. Просто в ММА сейчас подтянулись, и руки, и ноги у них на хорошем уровне. Не все, но Нганну вроде даже спарринги боксёрские проводил. Увлекался боксом. Тут ещё такой момент, что он там и не устал, и смотрелся хорошо. По моим ощущениям, если человек так проводит первый бой с таким соперником, то это разрушает многие стереотипы», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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