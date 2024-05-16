«Это разрушает многие стереотипы». Князев — о поединке Фьюри и Нганну

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, высказался по поводу предстоящего поединка украинца с Тайсоном Фьюри.

«Если бы недооценка, то он мог так раунд-другой отработать, потом включиться. Нганну хорош, уровень бокса у него достаточный. В том бою точно. Если бы он дошёл до титульного боя, то это боксёрам стоило бы задуматься. Просто в ММА сейчас подтянулись, и руки, и ноги у них на хорошем уровне. Не все, но Нганну вроде даже спарринги боксёрские проводил. Увлекался боксом. Тут ещё такой момент, что он там и не устал, и смотрелся хорошо. По моим ощущениям, если человек так проводит первый бой с таким соперником, то это разрушает многие стереотипы», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика: