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«Лучше такой, чем никакой». Трояновский поделился прогнозом на бой Бивола и Зинада

«Лучше такой, чем никакой». Трояновский поделился прогнозом на бой Бивола и Зинада
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский дал прогноз на предстоящий поединок между россиянином Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом.

«Не могу сказать, насколько лёгкой прогулкой окажется этот бой. Соперника Димы я особенно не знаю. Но могу сказать, что лучше такой бой, чем вообще никакой. Дима готовился, настраивался. И не провести бой – ещё хуже. Лучше лёгкая прогулка, чем окончательный срыв», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Зинада 22 победы в 22 профессиональных боях в карьере (16 из них нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 22 победы в 22 боях. Спортсмены сразятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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