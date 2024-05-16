Князев: не думаю, что Фьюри сможет залезть в голову к Усику

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, выразил мнение, что британец Тайсон Фьюри не сможет психологически надломить украинца перед поединком.

«Не думаю, что Фьюри сможет. Усик, грубо говоря, выиграл уже всё. Вот один бой ему ещё — и всё. А вот Фьюри можно залезть в голову. Нганну, мне кажется, это и сделал. А вот к Усику в голову за всё это время никто не залезал. Скажем так, Фьюри и сам может залезть, но и к нему также можно залезть. Прогноз – 60 на 40 в пользу Усика», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: