Князев: когда Усик боксирует, он просто кайфует, наслаждается процессом

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, дал комментарий по поводу боксёрского стиля украинца.

«А зачем ему мощь? У него просто работа другая. Мне кажется, он когда боксирует, то просто кайфует, наслаждается процессом. У него нет задачи быстро финишировать, ему нравится сам процесс, нравится обмануть, обыграть. А первый раунд там идёт или десятый, ему непринципиально. Он всегда готовится на длинные бои, чтобы самому побольше кайфануть. У меня такие ощущения», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: