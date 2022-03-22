Пимблетт: хочу заработать столько же денег, как Макгрегор

Британский боец Пэдди Пимблетт изъявил желание заработать столько же денег, сколько и ирландский боец Конор Макгрегор.
«Я из Ливерпуля. Мой город держит меня на земле. Очень надеюсь, что в конечном итоге заработаю столько же денег, сколько и Конор Макгрегор. Я собираюсь вернуть деньги своему городу. Ни один ребёнок в этом городе никогда больше не будет есть из продовольственного банка», – приводит слова Пимблетта BJ Penn.
На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, победив его нокаутом во втором раунде. После этого испанец грузинского происхождения вызвал на бой англичанина.
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