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«Тебе стоит пойти на танцы». Чимаев ответил на жалобу Нейта Диаза

«Тебе стоит пойти на танцы». Чимаев ответил на жалобу Нейта Диаза
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на просьбу известного американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза уволить его из UFC.

«Тебе стоит пойти на танцы», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

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