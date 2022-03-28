«Тебе стоит пойти на танцы». Чимаев ответил на жалобу Нейта Диаза

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на просьбу известного американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза уволить его из UFC.

«Тебе стоит пойти на танцы», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».