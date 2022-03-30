Реванш между Наоей Иноуэ и Нонито Донэром состоится 7 июня
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Объединительный бой в легчайшем весе между Наоя Иноуэ и Нонито Донэром состоится 7 июня в Японии. Боксёры оспорят три чемпионских пояса по версиям WBA, IBF и WBC, сообщает BoxingScene.com.
Напомним, первая встреча в 2019-м году осталась за Иноуэ. После этого японец одержал ещё три победы. Он по-прежнему не имеет поражений на профессиональном ринге и входит в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
39-летний Донэр в прошлом году вернул себе звание чемпиона мира и одержал две победы нокаутом после поражения от Иноуэ.
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